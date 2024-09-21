В Подмосковье провели первый тестовый полет летного демонстратора самолета Tango

Специалисты занимались разработкой самолета на протяжении полутора лет. Планируется, что воздушное транспортное средство будут применять для подготовки авиационных отечественных кадров. Кроме того, самолет будет доступен для использования в частных целях. На борту легкомоторного учебно-тренировочного самолета размещается четыре человека. Разработку самолета проводили на технической базе S7 в Торбеево. Все детали исключительно российского производства.

«В ходе испытаний самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина», — указано в сообщении компании.

Холдинг S7 Group сообщил также о еще одном проекте, который на данный момент находится на стадии апробации первой модели. В самолете установлен двигатель UL Power 520is, который отличается высокой мощностью. Специалисты решили разработать собственный двигатель, мощность которого будет не менее высокой.

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