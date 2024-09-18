Пилоты «Северстали» доложили о подозрительном шаре в небе над Москвой

Экипаж пассажирского самолета «Северсталь» после взлета увидел неподалеку от транспорта подозрительный шар и доложил о подозрительной находке в органы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Aviaincident.

Странную картину увидели днем 17 сентября. Самолет направлялся по маршруту Москва — Ухта, рейс вылетел из Шереметьево. Через 600 метров после взлета экипаж увидел в небе шар оранжево-черного цвета. Предмет левитировал примерно в двух метрах от лайнера.

Пилоты предположили, что это метеозонд. При этом заявок на запуск устройств не было. Информацию передали органам противовоздушной обороны (ПВО). Пока неизвестно, насколько предмет опасен.

Ранее сообщалось, что кемеровчан испугал летающий по городу огромный воздушный шар.