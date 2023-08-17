В Подмосковье широко отметят День флага России

День Государственного флага России ежегодно празднуют 22 августа. Большую программу к этой дате всегда проводят и в Подмосковье. Например, в прошлом году, по данным Министерства культуры и туризма Московской области, в учреждениях региона подготовили более 500 мероприятий.

Кстати, День флага – особое событие для Луховиц, ведь местное село Дединово по праву считается родиной современного триколора. В 1667 году в Дединове, на берегу Оки, открыли первую государственную судостроительную верфь. А уже в следующем году спустили на воду первый отечественный военный корабль. Над ним подняли красно-сине-белое знамя.

В этом году жителей и гостей Подмосковья, как обычно, ждет большая праздничная программа. Праздновать будут в том числе в популярных туристических центрах региона. Например, в городском округе Коломна торжества 22 августа пройдут на двух площадках – на Житной площади сквера им. Зайцева и в парке «Дубки» города Озеры. На Житной площади программа будет проходить с 17.00 до 20.00, зрителям предложат концерт, поэтические номера, исторические лекции и даже мастер-класс по каллиграфии. В сквере также состоится шествие с флагом. Мероприятия рассчитаны на участников старше 3 лет.

В Красногорске у культурного центра «Красногорье» в 17.30 начнется познавательная программа «Цвета России», участникам которой расскажут об истории флага и связанных с ним традициях. Возрастные ограничения: 0+

В Павловском Посаде праздник 22 августа будет проходить в парке культуры и отдыха. Здесь организуют шествие с российским флагом. Молодежь пригласят на занятия по начальной военной подготовке. Кроме того, желающие послушают лекцию о российской символике и познакомятся с историей славянского письма. Возрастные ограничения: 0+