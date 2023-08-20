В подмосковном Подольске загорелся склад Ozon

На складе Ozon, который расположен в подмосковном Подольске, в воскресенье, 20 августа, произошел пожар, пишет агентство «РИА Новости».

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Московской области в 8:39. На складе Ozon находились сотрудники, которых сразу эвакуировали. Возгорание произошло на шестом этаже здания. Когда пожарные приехали на вызов, из здания уже виднелся дым. Горели товары, которые были расфасованы по стеллажам. Очаг возгорания составил 375 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания привлечено 91 сотрудник пожарной части и 34 единицы специализированной техники. Также понадобилась помощь специалистов МЧС. В ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщили, что будут контролировать уровень загрязнения окружающей среды. Пожару присвоили второй уровень сложности.

В прошлом году на Ozon в Подмосковье также произошел пожар. В Истре загорелся логистический склад. Один человек погиб. Медицинская помощь понадобилась 13. Склад был уничтожен практически полностью. В СК завели уголовное дело. Для тушения понадобилось 133 человека.