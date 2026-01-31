В Подольске представители власти и волонтеры расчистили от снега двор ветерана СВО

Глава администрации городского округа Подольск Григорий Артамонов в пятницу, 30 января, нанес визит Михаилу Логинову, участнику специальной военной операции. Вместе с председателем Совета депутатов муниципалитета Игорем Науменковым, представителями ветеранской организации и волонтерами он лично принял участие в работах по расчистке от снега придомовой территории ветерана, сообщила администрация округа.

Во время небольшого перерыва состоялась беседа, в ходе которой обсудили, какая дополнительная поддержка требуется защитнику.

Михаил Логинов принимал участие в боевых действиях с 2022 года, а в августе 2024 года был комиссован по состоянию здоровья из-за полученных ранений. Сейчас ветеран проживает в частном доме, но в силу ограничений по здоровью не может в полной мере справляться с хозяйственными задачами самостоятельно.

«Родные Логинова обратились с просьбой обустроить полноценный подъезд к участку. Кроме того, организуем для него курс реабилитации в центре "Ясенки", поможем с оформлением всех необходимых документов и постараемся найти возможность приобрести специализированную кровать. Эти и другие вопросы будем решать совместно с фондом "Защитники Отечества" и при поддержке партии "Единая Россия"», — сказал Артамонов.

Григорий Артамонов заверил ветерана в готовности держать постоянную связь и предпринимать все необходимые меры, чтобы Логинов и другие участники СВО ощущали реальную заботу и поддержку со стороны местных властей.

