В Полевском управляющая компания выплатит пенсионерке 405 тысяч из-за перелома ноги

Управляющая компания в Полевском по решению суда выплатит 405 тысяч рублей женщине, которая травмировалась возле собственного подъезда из-за того, что снег не убирали, а дорогу не посыпали необходимыми реагентами, сообщает tagilcity.ru .

18 февраля жительница многоэтажного дома вышла на прогулку со своим питомцем. Из-за того, что участок возле подъезда был сильно скользкий, женщина поскользнулась, упала и сломала ногу.

Пенсионерку доставили в больницу, где выяснилось, что травма слишком серьезная - закрытый перелом бедренной кости со смещением. Пришлось делать операцию.

После выздоровления женщина обратилась в суд. Выяснилось, что большинство жильцов дома не раз обращались к дворнику, чтобы он почистил снег и посыпал дорогу. Жалобы оставляли и в управляющей компании. Никакой ответной реакции не поступало.

До того дня, как женщина сломала ногу, территория возле подъезда не очищалась на протяжении пяти дней. В суде управляющая компания не смогла объяснить, почему дворник не выполнял свои рабочие обязанности. Не было и документов, которые подтверждали ли бы, что в течение этого времени дорогу посыпали.

Суд признал управляющую компанию виновной в том, что женщина травмировалась. Компанию обязали выплатить 405 тысяч рублей, из которых большая часть денег будет переведена в качестве компенсации, а пять тысяч – в связи с материальными затратами женщины на лечение.