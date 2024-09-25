В России нашли новый штамм коронавируса — ХЕС: врачи прогнозируют увеличение заболеваемости

Роспотребнадзор сообщил о двух случаях заболевания новым вариантом коронавируса ХЕС в разных регионах страны. Они зафиксированы в Уфе и Ростовской области. Штамм может привести к повышению заболеваемости ковидом, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, существует вероятность того, что вариантов коронавируса ХЕС намного больше.

«Экспресс-тесты позволяют определить наличие просто вируса: есть или нет. Для того, чтобы узнать конкретный тип, нужно его секвенировать в специальных лабораториях», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако он подчеркнул, что выявление случаев заражения существенно не влияет на эпидемиологическую ситуацию, потому что лечение пациентов с различными штаммами коронавируса и вирусных инфекций одинаковое.

«Нам стоит ожидать повышения заболеваемости, что мы сейчас и так видим. Но в целом, думаю, что карантин нам не грозит», — заключил Осипов.

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