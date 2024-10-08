В полиции помогли отцу довезти ребенка в кузбасскую больницу

В Анжеро-Судженске стало плохо маленькому ребенку. Родители обратились за помощью в полицию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ситуация осложнялась тем, что ребенка необходимо было доставить в больницу в другой населенный пункт — в Кемерово. У девочки были диагностированы острые боли в животе. Родители боялись рисковать. Отец позвонил в полицию и рассказал о проблеме.

На место оперативно прибыл экипаж ГИБДД. Инспекторы автоинспекции сопроводители автомобиль с ребенком, чтобы родителям не пришлось стоять в пробках. Лейтенант полиции Александр Пономарев и лейтенант полиции Алексей Огнев своими оперативными действиями позволили медикам своевременно начать лечение маленькой девочки.

Родители благодарны за отзывчивость. Они выражали слова признательности лично и опубликовали благодарственный комментарий в соцсетях.

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