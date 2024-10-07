Международный день врача 2024: как чествуют докторов в России и мире
Фото: [freepik.com]
Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача, в 2024 году он выпал на 7 октября. Как чествуют врачей в России и мире — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции праздника
Международный день врача ведет свою историю с 1971 года. 53 года назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» утвердили праздник, который считается днем солидарности врачей по всему миру.
В первый понедельник октября проводятся медицинские форумы, конференции, где медработники делятся своим опытом с коллегами. Кроме того, в этот день принято чествовать докторов — говорить им теплые слова, дарить открытки, цветы, подарки. Однако стоит помнить, что по российским законам далеко не каждый презент можно вручить доктору.
Фото: [freepik.com]
«На врачей, работающих в государственных бюджетных учреждениях, распространяется закон «О государственной гражданской службе РФ». Поэтому подарки для них не могут быть дороже 3 тысяч рублей, иначе это может расцениваться как взятка. В коммерческих клиниках правила дарения устанавливает руководство», — пояснил юрист Юрий Капштык «Подмосковье сегодня».
Чествование врачей в России
Россияне присоединяются ко всемирному празднованию Дня врача, но главным профессиональным праздником докторов в РФ считается День медицинского работника. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Свою историю праздник ведет с 1980 года, именно тогда День медработника был утвержден указом Президиума ВС СССР «О праздничных и памятных днях». В наши дни ежегодно президент России удостаивает представителей сферы здравоохранения званием «Заслуженный врач РФ», которое присваивается специалистам, посвятившим профессии более 20 лет (для рентгенологов — более 15 лет).
Фото: [freepik.com]
Другие медицинские праздники
В России чествуют врачей не только в первый понедельник октября и третье воскресенье июня. Медработники отмечают и другие профессиональные праздники, в том числе:
- Международный день операционной медсестры — 15 февраля;
- День работника скорой медицинской помощи — 28 апреля;
- Всемирный день акушерки — 5 мая;
- Международный день медицинской сестры — 12 мая;
- День фармацевтического работника — 19 мая.
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