В православной гимназии Нижнего Тагила собраны экспонаты музея о ветеране Верескове
В гимназии Нижнего Тагила собраны экспонаты музея о ветеране Верескове
Фото: [Медиасток.рф]
В православной гимназии № 11, расположенной в Нижнем Тагиле, открыли музей в честь Героя Советского Союза Виктора Александровича Верескова, сообщил tagilcity.ru.
По информации издания, в городе есть улица, названная в честь ветерана. Гимназия расположена недалеко от этой улицы. В музее есть различные экспонаты — личные вещи солдат Красной армии, макеты танков Уралвагонзавода, образцы танковой брони Нижнетагильского института испытания металлов, шлемы и каски. Экскурсии проводят для школьников и детей дошкольного возраста. Ребята посещают музей на протяжении всего года.
«По воспоминаниям учителей и одноклассников, Виктор любил читать книги о Чапаеве и Котовском. Возможно, это повлияло на его характер, на его воинские подвиги», — сказала заместитель директора по учебной работе Православной гимназии № 11 Диана Александровна Адам.
По данным издания, герой Виктор Александрович учился в школе, где открыли музей. В одном из классов есть передвижной флажок. На нем указано, что Вересков — выпускник учебного заведения. Флажок ставят на парту ученика, который демонстрирует успехи в учебе, проявляет активность или становится примером для подражания своих одноклассников.
По информации издания, каждый год ученик гимназии проходит в колонне «Бессмертного полка» с портретом Виктора Верескова. Кроме того, школьники сняли фильм о ветеране.
Ранее сообщалось, что в преддверии 9 Мая сотрудники СК Кузбасса благоустроили захоронения ветеранов войны.