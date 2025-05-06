В православной гимназии Нижнего Тагила собраны экспонаты музея о ветеране Верескове

По информации издания, в городе есть улица, названная в честь ветерана. Гимназия расположена недалеко от этой улицы. В музее есть различные экспонаты — личные вещи солдат Красной армии, макеты танков Уралвагонзавода, образцы танковой брони Нижнетагильского института испытания металлов, шлемы и каски. Экскурсии проводят для школьников и детей дошкольного возраста. Ребята посещают музей на протяжении всего года.

«По воспоминаниям учителей и одноклассников, Виктор любил читать книги о Чапаеве и Котовском. Возможно, это повлияло на его характер, на его воинские подвиги», — сказала заместитель директора по учебной работе Православной гимназии № 11 Диана Александровна Адам.

По данным издания, герой Виктор Александрович учился в школе, где открыли музей. В одном из классов есть передвижной флажок. На нем указано, что Вересков — выпускник учебного заведения. Флажок ставят на парту ученика, который демонстрирует успехи в учебе, проявляет активность или становится примером для подражания своих одноклассников.

По информации издания, каждый год ученик гимназии проходит в колонне «Бессмертного полка» с портретом Виктора Верескова. Кроме того, школьники сняли фильм о ветеране.

Ранее сообщалось, что в преддверии 9 Мая сотрудники СК Кузбасса благоустроили захоронения ветеранов войны.