В премьера Польши бросили дымовую шашку на важном мероприятии

В премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Польши Дональда Туска во время выступления на памятном мероприятии бросили дымовую шашку, сообщило Польское телевидение.

По информации издания, министры прибыли в город Вагенинген с целью принятия участия в памятной акции. Мероприятие посвятили Дню освобождения Голландии от немецко-фашистских войск. Инцидент попал на камеры. Судя по видео, на сцене находился польский премьер, когда неизвестный бросил дымовую шашку. Из нее повалил густой дым красного цвета. Охрана вывела министра.

Польский премьер заявил, что считает подобное поведение людей недопустимым. Он предположил, что цель акции — выразить протест против ситуации в секторе Газа и Палестине.

«Мы в Польше тоже знаем такие эмоции, люди у нас также имеют и различные эмоции, и различные взгляды», — сказал польский министр.

Министр заявил, что его самочувствию ничего не угрожает. В настоящее время не сообщается, удалось ли сотрудникам правоохранительных органов задержать неизвестного. Известно, что были задержаны пять человек. На этом же мероприятии они пытались сорвать выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса. Активисты выкрикивали лозунги. Люди требовали дать Палестине свободу.

Ранее сообщалось, что жительница Ивановской области пыталась пронести в столичный храм Христа Спасителя порох и боеприпас.