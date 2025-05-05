Москвичка пыталась пронести в храм Христа Спасителя порох и боеприпас

В Москве задержали женщину, которая попыталась пронести в храм Христа Спасителя порох и боеприпас, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, на женщину обратил внимание охранник. Ему показалось ее поведение странным. Во время проверки у женщины обнаружили почти 0,5 кг пороха и гильзу от патрона. 56-летнюю посетительницу храма задержали.

По информации канала, во время допроса она пояснила, где нашла порох и боеприпас. По ее словам, родственник был охотником, поэтому находка была у нее дома. Женщина работает уборщицей. Она рассказала, что хотела проверить, насколько эти находки опасные.

«Только вместо полиции или МЧС понести почему-то решила в храм», — сообщил SHOT.

По данным SHOT, возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до восьми лет ограничения свободы в колонии. Инцидент произошел 3 мая. Источник в правоохранительных органах News Alert сообщил, что порох проверили в лаборатории.

«Изъятые патроны калибра 12 мм оказались начиненными дымным порохом», — сообщил источник News Alert.

По данным издания, женщина проживает в Ивановской области. В настоящее время ее отпустили под подписку о невыезде. Кроме заключения в колонии, женщине могут назначить оплату штрафа в размере до 100 тыс. руб.

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