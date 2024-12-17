Адвокатам Навального грозят реальные сроки за участие в запрещенном сообществе

Государственное обвинение запросило реальные сроки лишения свободы для адвокатов Алексея Навального* в связи с обвинениями в участии в экстремистском сообществе, сообщил «Интерфакс».

На процессе, проходящем в закрытом режиме, прокуроры требуют приговорить адвокатов Вадима Кобзева* к пяти годам и 11 месяцам, Алексея Липцера* к пяти годам и десяти месяцам, а Игоря Сергунина* — к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Также прокуратура настаивает на запрете адвокатам заниматься юридической деятельностью на протяжении следующих пяти лет. Обвинение утверждает, что адвокаты передавали информацию от Навального и для Навального, который являлся руководителем экстремистского сообщества.

Кобзев и Липцер не признают свою вину, а Сергунин признал вину во время допроса.

Сергунин, Липцер и Кобзев были задержаны 13 октября 2023 года. В их адвокатской коллегии провели обыски. Юристов обвиняют по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ.

Ранее ФСБ задержала еще двоих участников нападений банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах.

*внесены в перечень террористов и экстремистов.