В Приморье крановщик покатал товарища на огромной качели

В Соловей Ключе на улице Уютной рабочие во время перерыва развлекаются — строительный кран поднял на большую высоту человека, имитируя качели в воздухе, сообщил телеграм-канал Amur Mash.

По информации канала, момент экстремального развлечения попал на видео. Кран поднял человека на высоту, которая превышает близрасположенные многоэтажные дома. Судя по кадрам, можно предположить, что к крану прикрепили стеллаж. На него лег человек, которого подняли. Стеллаж раскачивался как качели.

Развлечения строителей привлекли внимание местной прокуратуры, сообщил телеграм-канал SHOT. Предположительно, сотрудники могут задать вопросы крановщику и человеку, который согласился на экстремальное развлечение. Очевидцы сообщили, что мужчина лежал на одеяле. По их данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики SHOT уверены, что крановщика могут лишить прав. Они предполагают, что выходка закончится для рабочих потерей работы.

Согласно данным телеграм-канала «112», крановщик был нетрезвым. Сотрудники правоохранительных органов уже направились на место происшествия.

«Правоохранители, вооружившись протоколами и алкотестерами, уже отправились на место объяснять, что строительный кран — это инструмент для доставки грузов, а не строителей, к мечте», — сообщил телеграм-канал «112».

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Калмыкии.