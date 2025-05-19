Семь человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Калмыкии

В результате аварии с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек. О трагедии сообщает ГУ МЧС России по республике.

ДТП произошло в 02:30 на 1211-м километре ФАД Р-22 «Каспий», автомобильная дорога Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань.

В тот момент столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовая машина.

Жертвами аварии стали семь человек, 11 человек пострадали.

На месте ДТП работают силы и средства Юстинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП с участием автобуса и фуры в Подмосковье пострадали 14 человек.