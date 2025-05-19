Семь человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Калмыкии
В Калмыкии семь человек погибли в результате столкновения грузовика с автобусом
Фото: [телеграм-канал МЧС Республики Калмыкия]
В результате аварии с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек. О трагедии сообщает ГУ МЧС России по республике.
ДТП произошло в 02:30 на 1211-м километре ФАД Р-22 «Каспий», автомобильная дорога Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань.
В тот момент столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовая машина.
Жертвами аварии стали семь человек, 11 человек пострадали.
На месте ДТП работают силы и средства Юстинского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее сообщалось о том, что в ДТП с участием автобуса и фуры в Подмосковье пострадали 14 человек.