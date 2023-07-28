В Приморье почтили память погибших детей на Донбассе из-за агрессии Украины
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В Приморье собрались общественники и политики, чтобы почтить память детей, погибших вследствие обстрелов со стороны ВСУ на Донбассе. Присутствующие возложили цветы и отметили важность проведения СВО, сообщает vostokmedia.com. Была объявлена минута молчания.
«Мы обязательно победим. Наши дети не будут знать, что представляют собой обстрелы. Не будут определять по звуку, какой снаряд летит. Ради этого мы и сражаемся», - отметила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества по Приморскому краю Алена Штыбина
Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Алена Штыбина рассказала, что ее супруг находится в зоне СВО. Она прекрасно понимает, что спецоперация – это шанс избежать тех событий, которые пережили наши предки в период Великой Отечественной войны. Обязанность взрослых – обеспечить счастливое детство подрастающему поколению, что возможно только при победе в СВО.
Руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» Юрий Бакуров призвал судить всех военных ВСУ, кто отдавал и выполнял приказы убивать детей Донбасса. Большую работу проводят сотрудники, которые фиксируют гибель людей. Специалисты часто испытывают ужас от зверств военных ВСУ.
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников обратился с приветственным словом, выразив соболезнование родителям, которым пришлось пережить жуткие трагедии.