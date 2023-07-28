В Приморье почтили память погибших детей на Донбассе из-за агрессии Украины

В Приморье собрались общественники и политики, чтобы почтить память детей, погибших вследствие обстрелов со стороны ВСУ на Донбассе. Присутствующие возложили цветы и отметили важность проведения СВО, сообщает vostokmedia.com . Была объявлена минута молчания.

«Мы обязательно победим. Наши дети не будут знать, что представляют собой обстрелы. Не будут определять по звуку, какой снаряд летит. Ради этого мы и сражаемся», - отметила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества по Приморскому краю Алена Штыбина

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Алена Штыбина рассказала, что ее супруг находится в зоне СВО. Она прекрасно понимает, что спецоперация – это шанс избежать тех событий, которые пережили наши предки в период Великой Отечественной войны. Обязанность взрослых – обеспечить счастливое детство подрастающему поколению, что возможно только при победе в СВО.

Руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» Юрий Бакуров призвал судить всех военных ВСУ, кто отдавал и выполнял приказы убивать детей Донбасса. Большую работу проводят сотрудники, которые фиксируют гибель людей. Специалисты часто испытывают ужас от зверств военных ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников обратился с приветственным словом, выразив соболезнование родителям, которым пришлось пережить жуткие трагедии.