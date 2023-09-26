В Приморском крае обстригли женщин-осужденных: наказание, пытки или эпидемия

В селе Горное Приморского края члены Общественной наблюдательной комиссии получили жалобу от заключенных из женской колонии №10 из-за действий руководства исправительного учреждения, сообщает newizv.ru .

«Они уже наказаны. Зачем еще издеваться дополнительно? Садисты. Пока будет безнаказанность пытки, изнасилования, избиения в колониях будут продолжаться!», — возмутились читатели поста в интернет-мессенджере

Тюремщицы заявляют, что примерно 50 женщин обрили налысо. Заключенным объяснили, что таким способом борются с педикулезом. Такая информация появилась в интернет-мессенджере. Женщины рассказывают, что их принудили побриться: сначала морально путем унижений и оскорблений, затем с применением физической силы. На теле одной девушки остались следы побоев. Заключенные уверены, что дело не в педикулезе. Бритье – это способ наказания за плохое поведение.

Руководство колонии попросили предоставить медицинские карты, в которых указано, что у женщин был педикулез. Администрация игнорировала подобные просьбы. Позже версию об эпидемии начальница опровергла. Сообщалось, что волосы сожгли. Предъявить соответствующие документы начальство не смогло.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают инцидент. Кто-то предполагает, что волосы продали.

«Не для того ли стригли?»

Кто-то посчитал процедуру не самым действенным способом.

«Дикость какая-то, в любой аптеке шампунь от вшей продается, стоит недорого, зачем стричь, когда можно два раза помыть?!»

Представитель комиссии по правам человека Валерий Борщев рассказал, что с таким встречается впервые.

«А это именно безобразие! И прокуратура должна обратить внимание на сигнал ОНК — это общественный орган. Он действует, надо принять меры. То, что так реагирует ФСИН, — это понятно. Но прокуратура должна отреагировать на заявления членов ОНК, опросить их, расследовать случай и принять меры», — рассказал «НИ» член Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре РФ, представитель комиссии по правам человека при мэре Москвы Валерий Борщев Валерий Борщев.

Правозащитник Дмитрий Волнухин рассказал корреспонденту издания, что необходимо разбираться в ситуации и отстаивать права женщин.