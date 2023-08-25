В Приморском крае стартуют матчи «Динамо-Кубка»

В Приморском крае в рамках полуфинальных матчей «Динамо-Кубка» состоится игра между командами «Океан» и «Восток», сообщает zr.media .

Болельщиков жду на стадионе «Водник», работа которого стала возможной благодаря компании АО «Терминал Астафьева». Сотрудники помогли в выполнении строительных работ. Игроков ждут подарки от компании «Урса», которая изготавливает вкусное мороженое. Так, фирма выступила спонсором мероприятия и готова заплатить выигравшей команде деньги для реализации спортивных целей.

Главный тренер владивостокского «Анри» Георгий Камалов высказал мнение, что противник команды достаточно сильный. Зрителей ждет шоу. Билеты на мероприятие стоит покупать в проверенных точках, чтобы не попасть на мошеннические сайты.