В Приморском крае турнир по панкратиону соберет спортсменов из разных стран

Спортсмены из России и Египта, Бразилии и Ирака, Сербии и Белоруссии соберутся в Приморском крае, чтобы принять участие в международном турнире по панкратиону, сообщает zr.media . Мероприятие состоится 26 августа.

Зрители с нетерпением ожидают Александра Поветкина, который является олимпийским чемпионом по боксу. Ринг-анонсер Александр Загорский будет проводить мероприятие. Уже известно, кто может стать героями вечера – это спортсмены Сергей Харитонов и Роджерс «Тигр» Соуз. Зрителям предлагают приобретать билеты на шоу на официальных сайтах или в телефонном режиме.

Вид спорта известен еще с древних времен. За годы существования были установлены четкие правила и уникальные методики победы.