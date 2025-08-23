В Пулково ввели временные ограничения на полеты

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале проинформировал , что в аэропорте Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Артем Кореняко уточнил, что принятые ограничения вызваны необходимостью обеспечить безопасность полетов.

В субботу, 23 августа, Артем Кореняко сообщал также об аналогичных ограничениях в аэропортах, расположенных в Калуге, Волгограде, Саратове. В нескольких населенных пунктах ограничения уже сняты.

По информации Кореняко, безопасность имеет приоритетное значение для сотрудников аэропортов, авиадиспетчеров и экипажей ВС. Подписчики обсудили в комментариях информацию о введении ограничений в Пулково. Люди уверены, что пассажирам в любом случае лучше ехать в аэропорт. Во-первых, ограничения могут отменить. Во-вторых, представительства авиакомпаний находятся в аэропорту. Сотрудники смогут оперативно ответить на все вопросы пассажиров, предполагают россияне.

По информации СМИ, ограничения вводят по разным причинам: угроза атаки региона БПЛА, погодные условия, незначительные технические неисправности самолета.

