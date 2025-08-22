Новая технология позволяет пассажирам проходить от входа в терминал до выхода к самолету без остановок для традиционного досмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации Туроператоров, ссылаясь на источники.

Международный дубайский аэропорт (DXB) внедрил первую в мире систему сквозного контроля на основе искусственного интеллекта. Система использует сеть 3D-камер, которые сканируют лица людей в реальном времени и автоматически сверяют их с базой данных. Это исключает необходимость предъявлять документы или посадочные талоны. Точность распознавания достигает 99,6%.

Для случаев, когда требуется дополнительная проверка, предусмотрена специальная зона. Пассажиры, к которым возникли вопросы, автоматически направляются к сотрудникам пограничной службы. По данным источника, система способна обрабатывать до 10 человек за 14 секунд, что значительно увеличивает пропускную способность.

До конца 2025 года аналогичную технологию планируют внедрить в аэропорту Аль-Мактум, где также запустят автоматическую систему обработки багажа с помощью роботов.

