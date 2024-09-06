В райдер певца Маршала внесены коньяк, водка и три охранника

В райдер певца Александра Маршала и его команды внесены две бутылки коньяка, бутылка водки и три охранника, сообщил udm-info.ru.

Певец выступит 19 сентября в Ижевске на концерте, приуроченном ко Дню оружейника. Александр Маршал закроет праздничное мероприятие. Корреспондент Udm-Info выяснил, что Александр Маршал выдвигает индивидуальные требования к организаторам в зависимости от конкретного мероприятия. На сайте musicriders.ru указаны основные требования музыканта. Во время гастролей стоимость питания на каждого участника коллектива должна составлять $20. В гримерке, кроме перечисленных спиртных напитков, также должны присутствовать чай и кофе, минеральные воды и соки, фрукты, пять полотенец.

«Охрана на саундчеке, у гримерной солиста три человека. После концерта также нужны телохранители для обеспечения выхода артистов с концерта», — указано в списке требований.

Певец готов встретиться с журналистами при условии, если конференцию не запланируют сразу после выступления. На гастроли исполнитель выезжает после внесенной оплаты в полном объеме. Певец предпочитает летать на самолете в первом классе или ехать в поезде в вагонах СВ. Данное требование не распространяется на остальных участников коллектива.

Корреспондент Udm-Info, сравнив условия райдера других исполнителей, назвал требования 67-летнего Александра Маршала скромными.

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