Продюсер Владимир Киселев поделился уникальным фото с Аленом Делоном

Легенды французского кино Алена Делона не стало на 89-м году жизни. Для многих это стало ударом, в том числе для знакомых с актером лично. Среди них — российских продюсер Владимир Киселев. В память о почившем друге он поделился архивной фотографией.

Ален Делон неоднократно приезжал в Россию. За его плечами кинофестиваль, общение с именитыми людьми страны, участие во многих других светских и культурных мероприятиях. Делон приезжал по приглашению основателя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева и его супруги Елены Север, становился одной из жемчужин благотворительных и других вечеров.

В 2010 году одно из мероприятий Фонда «Федерация» четы Киселевых посетили самые разные звезды и даже президент РФ Владимир Путин. Средства с этого вечера пошли на лечение детей с онкологическими заболеваниями, их Ален Делон передавал лично.

Побывал по приглашению продюсера Делон также на международном фестивале поп-музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга». Это стало очередным событием, передавшим во всей полноте русскую культуру актеру.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов вспомнил забавный случай с Ален Делоном во время визита в Россию.