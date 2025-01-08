В РАН спрогнозировали отношения между Грузией и Россией в 2025 году

В докладе ИМЭМО РАН сообщается, что в 2025 году Россия и Грузия не смогут установить дипломатический диалог из-за абхазской и югоосетинской проблем. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В докладе отмечено, что не имеет значение какой политический курс выберет новое правительство Грузии. Между странами есть вопросы, по которым они не могут прийти к общему мнению. В частности, речь идет о юридическом статусе территорий Абхазии и Осетии. По мнению аналитиков, в 2025 году позиция Грузии в отношении России останется прежней.

«Вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипломатических отношений», — указано в докладе.

В докладе упоминается, что в 2025 году запланировано обсуждение проблем ЮК на платформе «3 + 3». Аналитики РАН предполагают, что Грузия не примет участие в данном мероприятии. Не стоит также ожидать, что в ЕС поднимут вопрос о членстве Грузии. Ранее правительство подало заявку. Лидеры Евросоюза, по мнению аналитиков, недовольны отказом Грузии от присоединения к антироссийским санкциям. Это станет главной причиной, почему в ЕС не будут настаивать на присоединении Грузии к альянсу.

Ранее сообщалось, что президентом Грузии стал чемпион России по футболу Михаил Кавелашвили.