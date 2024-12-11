Путин созвонился с премьером Венгрии Орбаном

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе украинский конфликт, сообщила пресс-служба Кремля.

Инициатором рабочего созвона стала венгерская сторона. Лидеры обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, которое постепенно происходит в двустороннем формате.

«Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

В сообщении указано, что премьер-министр Венгрии Орбан отметил значимость завершения вооруженного конфликта на Украине дипломатическим путем. Он сообщил о готовности совместного поиска способов его урегулирования. При необходимости спикер заявил о возможном использовании своих контактов с рядом лидеров западных стран.

В свою очередь Владимир Путин проинформировал об актуальном развитии событий вокруг Украины. Лидер заявил, что Киев занял деструктивную позицию и на данный момент не показывает своей заинтересованности в урегулировании конфликта мирным путем.

«Обсуждена также напряженная обстановка в Ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Орбан встретился с Трампом и Маском в Мар-а-Лаго.