Премьер-министр Венгрии Орбан встретился с Трампом и Маском в Мар-а-Лаго

В поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщают некоторые СМИ, Маск может получить место в администрации Трампа.

Фотографии со встречи на своей странице в соцсети опубликовал Орбан. Снимок с Трампом он сопроводил словами: «Америка. Будущее наступило».

Орбан и Трамп уже встречались в Мар-а-Лаго в этом году. Премьер-министр Венгрии поддерживал республиканца в период предвыборной кампании. Орбан один из первых поздравил Трампа с победой, заявив, что это положительно отразится на международных отношениях.

Ранее Илон Маск раскритиковал Байдена за решение выделить гуманитарную помощь Сирии.