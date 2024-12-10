Премьер-министр Венгрии Орбан встретился с Трампом и Маском в Мар-а-Лаго
Фото: [flickr.com]
В поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и избранного президента США Дональда Трампа.
Также политики пригласили принять участие в беседе предпринимателя Илона Маска.
Как сообщают некоторые СМИ, Маск может получить место в администрации Трампа.
Фотографии со встречи на своей странице в соцсети опубликовал Орбан. Снимок с Трампом он сопроводил словами: «Америка. Будущее наступило».
Орбан и Трамп уже встречались в Мар-а-Лаго в этом году. Премьер-министр Венгрии поддерживал республиканца в период предвыборной кампании. Орбан один из первых поздравил Трампа с победой, заявив, что это положительно отразится на международных отношениях.
Ранее Илон Маск раскритиковал Байдена за решение выделить гуманитарную помощь Сирии.