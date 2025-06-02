В разных районах жители Кузбасса заметили медведей

По информации издания, жители Кузбасса обсуждают в соцсетях активацию хищников в регионе. Вблизи автодороги в Яшкинском районе кузбассовцы заметили медведя. Он играл на полянке: бегал возле деревьев. Очевидцы отметили, что медведь не был слишком маленьким. Это означает, что он создает потенциальную опасность людям.

По данным издания, позже в соцсети появилось видео, на котором зафиксирована игра животного в воде. Хищник весело плещется. Потом он выходит на солнце, чтобы погреться. По словам очевидцев, медвежонок еще маленький. Его заметили в Таштагольском районе.

По информации издания, с наступлением теплой погоды к жителям Кузбасса из лесов приходят медведи и зайцы. В водоемах можно наблюдать уток. Кроме того, активизируются змеи. На улицах одного из городов очевидцы встретились с лосем. Эксперты предупреждают, что в период активности зверей важно соблюдать минимальный скоростной режим, чтобы исключить риск ДТП.

Ранее сообщалось, что птенцу голубя и утенку понадобилась помощь спасателей в Нижнем Тагиле.