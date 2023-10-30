В респираторе и с ножом: В Карелии сотрудник магазина обезвредил преступника

В Карелии сотрудник магазина не позволил преступнику причинить вред окружающим людям. Нападавший мужчина смог сбежать, но вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает karelinform.ru .

В Карелии мужчина пришел грабить магазин. Он был вооружен ножом. С целью конспирации нападающий натянул на глаза шапку, а также одел респиратор. Угрожая ножом, требовал отдать ему деньги из кассы.

Один из работников магазина сумел вырвать из рук нападающего нож. После этого мужчина сбежал из магазина. Деньги забрать он не успел. На место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину быстро задержали и возбудили уголовное дело. Им оказался 57-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Вину нападающий не отрицает. Признается, что был намерен ограбить магазин, потому что испытывает финансовые сложности.

Ранее необычное ограбление произошло в Удмуртии. Мужчина незаконно проник в магазин, украл две шоколадки, ушел в лес, чтобы их спрятать. Затем снова вернулся в магазин, чтобы украсть деньги из кассы. Вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.