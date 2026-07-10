Более 40 пилотов приняли участие в первенстве и чемпионате Московской области по гонкам дронов

В Москве в полетном ангаре Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» прошло первенство и чемпионат Московской области по гонкам дронов, его участниками стали более 40 пилотов из Подмосковья и Калужской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Юноши и девушки состязались в мастерстве управления FPV-дронами, за два соревновательных дня они выполнили 100 вылетов в личном зачете и провели несколько командных гонок на 50 кругов. В общей сложности было разыграно 12 наград в рамках первенства и столько же на чемпионате в классах 200 и 330. В активе подмосковных спортсменов оказалось 16 золотых наград.

Спортсменам по итогам состязаний присвоили официальные разряды по виду спорта «гонки дронов», который признан в России с июня 2023 года. Из числа лучших сформируется команда для участия в первенстве и чемпионате ЦФО.

Отметим, что соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

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