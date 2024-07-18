В РФ откроют первые 40 воздушных пространств для полетов на квадрокоптерах

Замруководителя Росавиации Андрей Потемкин рассказал Mash , что в организацию поступило около 680 писем от администраций городов из разных регионов РФ с просьбой пересмотреть ранее согласованные правила для полетов на квадрокоптерах.

Администрации городов посчитали действующие правила бескомпромиссными. Квадрокоптеры пользуются высоким спросом у молодоженов, которые хотят делать красивые съемки с высоты птичьего полета. В удачном кадре заинтересованы операторы кино. Студентам МВД важно учиться летать на беспилотниках для успешной профессиональной деятельности. Теперь пожелания каждой категории населения будут учтены.

Андрей Потемкин проинформировал, что в России уже в скором времени появятся первые 40 воздушных пространств для полетов на квадрокоптерах. В настоящее время ожидание выдачи разрешений на полеты достигает четырех часов. Минимальный срок — два часа. Эти правила будут также пересмотрены в пользу клиента.

Mash также узнал, что первые свободные зоны полетов в Москве появятся в двух колледжах Министерства внутренних дел.

Ранее мы сообщали, что квадрокоптер помог специалистам определить причину, почему на территории Егорьевского рыбокомбината в Подмосковье на протяжении длительного времени не получалось ликвидировать пожар.