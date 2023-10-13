В РФ разрабатывают новые электроприборы для автопрома

Замглавы рассказал, что поступало много запросов от отечественных концернов, и Минпромторг рассматривает каждый. Доля отечественной электроники в автомобилях уже успела значительно вырасти, отметил он. К примеру, в машины устанавливаются российские ABS, а скоро появятся и ESP, сообщил Шпак.

Следующий шаг — глубокая локализация комплектующих для них, заявил замминистра ведомства.

Как объяснил Шпак, сначала нужно добиться повсеместности отечественной электроники в машинах. После возникновения серийности, можно будет приступить к локализации компонентной базы. Замглавы рассказал о планах дойти до момента, когда в российских приборах появятся отечественные компоненты, но он предупредил, что на это еще понадобится какое-то время.