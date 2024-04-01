В РФ создадут новое ведомство по межнациональной и миграционной политике

Властями рассматривается возможность по созданию нового ведомства в РФ, которое будет ответственно за межнациональную и миграционную политику. Об этом сообщили журналисты «Ведомости» со ссылкой на ряд источников.

Ожидается, что ведомство попадет под подчинение президенту РФ Владимиру Путину. На данный момент в той же форме работают МВД, МИД, МЧС, МО, Минюст, Росгвардия и еще ряд ведомств, напомнили в издании.

Согласно данным источников, в данный момент рассматривается структура будущего ведомства, но в финальном виде она еще не была утверждена. Один из источников также выразил предположение, что оно может стать министерством, объединяющим полномочия ФАДН и Главка МВД по вопросам миграции.

Еще несколько собеседников издания выразили мнение, что ведомство станет агентством в подчинении президента. Утверждается, что оно займется вопросами миграции и межнациональных отношений, и будет подчиняться Путину через Управление президента по внутренней политике.

Появились также предположения по поводу того, кто встанет во главе будущего ведомства. На данный момент нет достоверной информации, но появились предположения, что это может быть глава ФАДН Игорь Баринов или куратор межнациональных отношений в УВП Анатолий Вылегжанин.

Сообщается, что открытое обсуждение начнется только летом.