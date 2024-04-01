В РФ запустили механизм блокировки продажи просроченных товаров на кассе

В РФ был запущен механизм для блокировки продажи просроченных товаров на кассах отечественных магазинов, который работает при помощи системы маркировки. В первую очередь, он затронет табачную и пивную продукцию. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что механизм начнет вводиться поэтапно с понедельника, по решению правительства. Уточняется, что с этим нововведением продажа нелегальных и просроченных товаров будет исключена при помощи маркировочной системы. Начнется применение технологии с табачных изделий и слабоалкогольной продукции, сообщили журналисты.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов объяснил, что если срок годности товара истечет или он окажется запрещен к продаже отечественными органами, данные о невозможности продажи поступят в кассу, сделав продажу невозможной.

Эксперт подчеркнул, что система не только принесет пользу российским потребителям, но и станет инструментом контроля во время моратория на проверки. Если касса не будет подавать данные или будут зафиксированы отклонения, это станет поводом для Роспотребнадзора обратить внимание, объяснил Юсупов.