Мертвого мужчину нашли в салоне машины в реке на Сахалине

В Тымовском районе Сахалинской области в русле реки Красная у села Ясное обнаружено тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, погибший находился в салоне автомобиля, пишет Дзен. Канал « SakhalinMedia.ru »

Следователи провели осмотр места происшествия. На теле погибшего не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске у реки Сусуя обнаружено тело мужчины.