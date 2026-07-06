В России создан первый самолетный дрон на оптоволокне

Российское опытно-конструкторское бюро «Альфа» разработало аналог беспилотника «Молния», работающий на оптоволоконной связи, рассказал ТАСС главный технический специалист ОКБ. По словам разработчиков, это изделие является первым в России беспилотником самолетного типа с таким принципом управления.

Новый дрон способен действовать на дистанции до 50 километров. Уникальность новинки заключается в том, что на сегодняшний день в стране нет беспилотников самолетного типа с управлением по оптоволокну, что заметно отличает его от других моделей.

Конструкторам удалось сохранить грузоподъемность аппарата — новый беспилотник способен нести полезную нагрузку от 6,5 до 8 килограммов, так же как и обычный самолетный БПЛА.

В настоящее время в разработке находятся три беспилотника. Два из них после завершения испытаний будут переданы в войска для проверки в реальных боевых условиях.

Ранее сообщалось, что ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3945 БПЛА.