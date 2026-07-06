Севастополь временно остался без света после атаки ВСУ на энергообъекты

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, пишет Дзен. Канал « РБК ».

По его словам, на объектах введен особый режим, а социальные учреждения переведены на резервные схемы питания. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в жилые дома.

Глава города призвал жителей экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи, а также предупредил о необходимости не перегружать электросети в домах после возобновления подачи света.

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы в понедельник утром не вышли на маршруты, горожан попросили заранее планировать поездки с учетом возможных задержек. Это уже второе отключение города за последние две недели — предыдущее произошло 24 июня.

Ранее сообщалось, что в Туве более 100 человек устроили штурм частного дома.