Синоптики спрогнозировали грозу и до +23 градусов в Подмосковье 6 июля

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на понедельник, 6 июля, для Москвы и Московской области. Согласно данным синоптиков, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, а в отдельных районах — гроза.

В Москве, по информации ведомства, дневная температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов.

В Московской области, добавили синоптики, днем будет от +18 до +23 градусов, а в ночные часы температура может снизиться до +11 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 737–739 миллиметров ртутного столба.

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