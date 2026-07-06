Нейропсихолог назвала сигналы детского поведения, которые нельзя игнорировать

Нейропсихолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Кузьмина в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, какие изменения в поведении ребенка могут сигнализировать о серьезных нарушениях, требующих вмешательства специалистов. По ее словам, важно оценивать три ключевых критерия: длительность, выраженность и повторяемость симптомов. Если ребенок месяцами подавлен, ничто его не радует — это повод насторожиться.

Кузьмина отметила, что тревожным сигналом является регресс в развитии: когда ребенок перестает говорить фразами, хотя раньше говорил, или забывает, как одеваться и пользоваться ложкой. Особое внимание, по ее словам, требует самоповреждающее поведение — удары по голове, укусы рук и другие действия, причиняющие боль. Это не истерика, а крик о помощи.

Также специалист призвала не игнорировать страхи, мешающие повседневной жизни, например боязнь выходить из дома или засыпать без света. Резкие изменения режима — отказ от еды или постоянная сонливость — тоже требуют проверки.

Кузьмина предупредила, что такие «звоночки» родители часто списывают на «передоз гаджетов» или возрастные кризисы, но за ними могут стоять депрессия, тревожное расстройство или неврологическая патология. За внешними проявлениями часто скрываются сенсорная перегрузка, внутренняя тревога или нарушения нервной системы. Агрессия может быть способом выразить боль или страх, а замкнутость — попыткой защититься от опасного мира.

Особенно серьезно, подчеркнула нейропсихолог, нужно относиться к фразам подростков вроде «Не хочу жить» — это не попытка шокировать, а возможный признак глубокого неблагополучия. Главное правило, по мнению Кузьминой, — не ждать и не искать диагнозы в интернете. Ребенку нужна очная диагностика в центре с мультидисциплинарной командой специалистов.

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