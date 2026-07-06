Почти 40% врачей в России совмещают работу из-за дефицита кадров

Аналитики компании «Ингосстрах», сети клиник «Будь здоров» и портала SuperJob сообщили « Известиям », что дефицит медицинских кадров в России остается острым, несмотря на приток новых специалистов. Директор департамента медстрахования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина отметила, что особенно остро не хватает врачей и медсестер. В условиях кадрового голода компании делают ставку на разработку цифровых помощников, в том числе на базе искусственного интеллекта, чтобы разгрузить сотрудников и улучшить обслуживание пациентов.

Согласно исследованию, самая высокая нагрузка приходится на терапевтов, неврологов, процедурных медсестер, хирургов и врачей УЗИ-диагностики. Медики оказались лидерами по переработкам: их сверхурочная работа на основном месте занимает почти 40% от месячной нормы рабочего времени. Кроме того, 39% медсестер и 38% врачей трудятся одновременно в нескольких медицинских учреждениях.

В 2025 году Министерство здравоохранения России сообщало, что стране не хватает около 23 тысяч врачей и более 60 тысяч специалистов среднего медперсонала. Эксперты подчеркивают, что без системных кадровых решений и цифровизации проблему не решить.

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