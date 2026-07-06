В России определили, каким должен быть вкус пива по новому стандарту

Новый национальный стандарт на классическое пиво, разработанный в рамках ГОСТ, начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Документ, ознакомиться с которым удалось РИА Новости , впервые закрепляет детальные требования к вкусовым и физическим характеристикам напитка.

Согласно нововведениям, светлое фильтрованное пиво должно иметь чистый солодовый вкус с хмелевой горчинкой, а для пшеничного сорта допускаются пряно-ароматичные оттенки. В темном фильтрованном напитке ожидаются насыщенные солодовые тона с привкусом карамельного или жженого солода.

Требования прописаны и для нефильтрованного пива: у светлого допускается хмельная горечь, у пшеничного — пряные ноты, у темного — карамельные или жженые акценты. При экстракте сусла от 15% и выше могут присутствовать винные тона.

Отдельное внимание в стандарте уделено пене. Для светлого и темного пива ее высота должна быть не менее 4 сантиметров, пеностойкость — не менее 3 минут. Для безалкогольного пива планка ниже: пена от 2 сантиметров и стойкость не менее 2 минут.

Фильтрованное пиво должно быть прозрачным, без осадка. Нефильтрованное может оставаться непрозрачным или с опалесценцией. Аромат фильтрованного — чистый, солодовый, хмелевой, без посторонних запахов. Для нефильтрованного допускается легкий дрожжевой оттенок.

Новый ГОСТ также вводит требования к маркировке на каждой единице упаковки. На этикетке или ярлыке обязательно размещаются предупредительные надписи, в том числе: «Не рекомендуется употреблять лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов». Стандарт не распространяется на специальное пиво.

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