Диетолог рассказала, кому вреден арбуз

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала, кому стоит с осторожностью употреблять арбуз.

По словам специалиста, при заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз создает нагрузку на выделительную систему из-за выраженного мочегонного эффекта. При мочекаменной болезни, предупредила Ямилова, он может спровоцировать движение камней.

Также диетолог отметила, что арбуз содержит много натуральных легкоусвояемых сахаров и имеет высокий гликемический индекс, что способно вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови. Пациентам с сахарным диабетом она рекомендовала ограничиваться порцией 150–200 граммов — и только после консультации с врачом и под контролем сахара.

Ранее сообщалось, что ученые разработали метод выявления поддельного меда по пыльце.