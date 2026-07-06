Норвегия вышвырнула с чемпионата мира Бразилию

Сборная Норвегии обыграла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу пятикратных обладателей титула бразильцев со счетом 2:1. Наряду с вылетом Германии в 1/16 финала это одна из главных сенсаций турнира.

Уже на 14-й минуте Бразилия могла открыть, но Бруно Гимараэс позволил стать героем матча голкиперу Эрьяну Нюланду. Вратарь норвежцев неоднократно выручал команду и в дальнейшем, и несколько его сейвов были по-настоящему спасительными.

А в концовке матча настало время Эрлинга Холанда. На 79-й минуте он забил головой, продавив защитника Габриэла, а на 90-й пробил в угол с линии штрафной. Норвежец забивает за сборную в каждом официальном матче подряд с осени 2024 года, и эта невероятная серия достигла уже 26 матчей. В списке бомбардиров турнира Холанд догнал Килиана Мбаппе и Лионеля Месси — у всех по семь голов.

На 10-й компенсированной минуте Неймар реализовал пенальти, но этот гол уже не мог спасти Бразилия.

Норвегия в четвертьфинале сыграет с победителем матча Англия — Мексика. Ранее определилась еще одна четвертьфинальная пара — Франция — Марокко.