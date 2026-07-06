Россияне обеспокоены игровой зависимостью детей

Альянс по защите детей в цифровой среде совместно с Центром по борьбе с лудоманией провел опрос более 1000 россиян и выяснил отношение родителей к игровой зависимости у детей. Результаты оказались в распоряжении « Газеты.Ru ».

Согласно данным, 82,3% опрошенных считают игровую зависимость серьезной проблемой, требующей внимания семьи, государства и общества. Только 12,5% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни, а 2,3% назвали проблему преувеличенной.

Уровень осведомленности родителей высок: 63,3% хорошо понимают суть игровой зависимости и лудомании, еще 27% слышали об этих явлениях ранее. Большинство родителей не считают зависимость следствием плохого характера или воспитания: 51,7% называют ее заболеванием. Версию о слабости характера выбрали 30,2%, о недостатках воспитания — 26,5%.

Влияние интернета и цифровой среды на развитие зависимости отметили 72,8% опрошенных. Психологические причины указали 36,5%, недостаток самоконтроля — 20,9%.

Родителей беспокоят механики монетизации в играх: донаты и внутриигровые покупки назвали 80%, платные улучшения — 60,1%, лутбоксы — 48,1%, ставки на спорт и онлайн-казино — около 40%.

Признаки проблемного поведения уже замечают многие семьи: раздражительность при ограничении времени в игре сообщили 43,5%, траты на игры — почти четверть, скрытность или разговоры о выигрыше — каждый шестой. 42% респондентов пока не сталкивались с подобным.

Главным признаком начала зависимости 65,8% родителей назвали потерю контроля над временем, 28,8% — ухудшение успеваемости, поведения или отношений с окружающими.

Ранее сообщалось, что благополучные люди тоже страдают от алкоголизма.