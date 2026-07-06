ФИФА реабилитировала удаленного американца после звонка Трампа Инфантино

По данным издания, Трамп позвонил Инфантино через несколько часов после матча США — Босния и Герцеговина (2:0). Нападающий «Монако» забил первый мяч в этой встрече, но затем получил прямую красную карточку из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Дисквалификацию Балогуна приостановили, и теперь лидер американской сборной сможет сыграть в 1/8 финала с Бельгией. После этого Трамп вновь позвонил Инфантино и сказал, что ФИФА приняла правильное решение.

Теперь Королевская бельгийская футбольная ассоциация изучает юридические возможности, чтобы опротестовать решение в пользу хозяев турнира.