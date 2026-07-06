Средства ПВО уничтожили 11 БПЛА на подлете к столице

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили 11 БПЛА, которые следовали в направлении Москвы. Об этом в своем сообщении рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Собянин в своем телеграм-канале в 02:26 сообщил о трех, летевших в сторону столицы, БПЛА. Дроны были ликвидированы средствами ПВО. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Позднее, в 02:49, были сбиты еще 4 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

UPD: в 03:20 системой ПВО были сбиты еще 4 БПЛА.

Ранее стало известно, что ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3945 украинских БПЛА.