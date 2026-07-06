Кардиолог предупредила: прыжок с тарзанки или парашютом может быть опасен для сердца

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Елена Малышева в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что сильный испуг во время прыжка с тарзанки или парашютом теоретически может спровоцировать серьезные проблемы с сердцем, однако для здорового человека риск крайне невелик.

По словам специалиста, во время экстремальной нагрузки организм испытывает мощный стресс: в кровь выбрасываются адреналин и норадреналин, учащаются пульс и дыхание, повышается давление. Для здорового сердца это физиологическая реакция, которая быстро проходит. Проблемы, как подчеркнула Малышева, возможны у людей с уже имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, иногда еще не диагностированными. Выброс адреналина может спровоцировать нарушения ритма, гипертонический криз, стенокардию или даже инфаркт.

Отдельно врач упомянула синдром Такоцубо («разбитого сердца») — редкое состояние, возникающее на фоне сильного эмоционального потрясения и внешне напоминающее инфаркт. Экстремальные переживания, по ее словам, могут стать его пусковым фактором.

Особенно осторожными Малышева посоветовала быть людям старше 40–45 лет, особенно если они давно не проходили обследование. При гипертонии, ишемической болезни, нарушениях ритма, сердечной недостаточности или неконтролируемом давлении от таких развлечений лучше отказаться или проконсультироваться с кардиологом. Симптомы, которые должны насторожить во время или после прыжка: боль в груди, одышка, сильное сердцебиение, головокружение, потеря сознания.

Для здоровых людей, подчеркнула врач, риск минимален. Гораздо чаще опасность представляет не сам адреналин, а скрытые заболевания. Поэтому перед экстремальным отдыхом, особенно после 40 лет, стоит убедиться, что сердечно-сосудистая система готова к нагрузке.

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