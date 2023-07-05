В Росэнергоатоме оценили возможные последствия удара по Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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В эфире «Первого телеканала» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, насколько уязвима Запорожская АЭС в случае атаки со стороны ВСУ.
Ренат Карчаа отметил, что опасаться взрыва на ядерных реакторах не стоит. Оборудование надежно защищено и сможет выдержать удар со стороны вооруженных формирований Украины. Но это не значит, что вся станция находится в безопасности. Есть ряд других приборов и оборудований, которые уязвимы, например, системы охлаждения.
Также не стоит забывать, отметил Ренат Карчаа, что на территории Запорожской АЭС расположено большое количество помещений, в которых хранится ядерное топливо и радиоактивные материалы. Попадание украинского снаряда может спровоцировать большое бедствие.