В Росэнергоатоме оценили возможные последствия удара по Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Ренат Карчаа отметил, что опасаться взрыва на ядерных реакторах не стоит. Оборудование надежно защищено и сможет выдержать удар со стороны вооруженных формирований Украины. Но это не значит, что вся станция находится в безопасности. Есть ряд других приборов и оборудований, которые уязвимы, например, системы охлаждения.

Также не стоит забывать, отметил Ренат Карчаа, что на территории Запорожской АЭС расположено большое количество помещений, в которых хранится ядерное топливо и радиоактивные материалы. Попадание украинского снаряда может спровоцировать большое бедствие.