В Росгвардии рассказали о задержаниях домушников в Подмосковье

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии регулярно пресекают преступные посягательства на охраняемые объекты. Об этом сообщили в Управлении ведомства по Московской области, сообщил REGIONS. Специалисты поделились тремя реальными случаями.

Первый случай произошел в Раменском округе в начале года. Поступивший на пульт дежурного сигнал о несанкционированном доступе в частный дом позволил немедленно направить к месту происшествие наряд. Прибывшие сотрудники задержали на территории объекта мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления. Его передали для дальнейшего разбирательства правоохранительным органам.

Еще один показательный инцидент был зарегистрирован в Орехово-Зуеве. Там злоумышленник попытался проникнуть в жилище через оконный проем в отсутствии хозяйки. Ключевую роль сыграла установленная охранная сигнализация. С момента ее активации до прибытия экипажа Росгвардии прошло лишь шесть минут, что позволило задержать преступника на месте.

В апреле аналогичным образом был предотвращен взлом коммерческой недвижимости в Красногорске. Ранним утром в одном из местных магазинов сработал специализированный датчик, фиксирующий открывание в зоне разгрузки товара. Прибывшая по тревоге группа задержала двух подозреваемых непосредственно внутри помещения.

«Сотрудники раскрывают преступления прямо на месте, злоумышленники даже не успевают скрыться», — резюмировал исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

Ранее в Росгвардии рассказали, когда в Подмосковье домушники чаще всего обворовывают квартиры и дачи.