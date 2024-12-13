В Роспотребнадзоре пояснили, почему в этом году врачи не сразу диагностируют пневмонию

Школу в Удмуртии до 18 декабря перевели на дистанционный формат обучения из-за выявленных случаев внебольничной пневмонии, сообщил udm-info.ru.

Издание ссылается на данные Роспотребнадзора, согласно которым в нынешнем году медикам сложно выявить пневмонию из-за не сильно выраженного токсикоза. Основной возбудитель заболевания — микоплазма. Преимущественно пневмония диагностируется после переохлаждения организма. Еще одна распространенная причина — осложнение после острых респираторных инфекций.

Мама ученицы школы №32 в Устиновском районе Ижевска рассказала, как у ее ребенка выявили пневмонию. У девочки проявились симптомы ОРВИ. Школьница пила противовирусный препарат, но температура не сбивалась длительное время. Параллельно состояние ухудшалось из-за сильного кашля.

«Сама начать давать антибиотики я не рискнула. А потом мы пришли на прием и врач сказала, что у нас пневмония. Сделали рентген и положили в больницу, две недели она у меня там пролежала», — рассказала Udm-info женщина.

Собеседница издания рассказала, что девочка не посещала школьные занятия на протяжении месяца. В классе объявили карантин. После ребята длительное время занимались в отдельном кабинете, чтобы снизить контакты с другими учащимися учебного заведения.

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