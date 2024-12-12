Московские врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии, едва не лишившей его ног

Московские специалисты спасли пациента от плотоядной бактерии, которой не свойственно обитание в Центральной России, сообщил в телеграм-канале столичный департамент здравоохранения.

Согласно данным департамента, 36-летний Михаил был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Медики ИКБ №2 оценивали его состояние как тяжелое. У мужчины наблюдалась высокая температура и было диагностировано сильное воспаление кожи ног. Анализ крови помог определить возбудителя заболевания.

«В крови Михаила были обнаружены два возбудителя: гемолитический стрептококк, вызывающий рожу и опасная бактерия, которая не встречается в наших широтах», — указано в сообщении столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что выявленная бактерия обитает в теплых океанических водах. Ее опасность заключается в поражении мягких тканей. Самочувствие пациента ухудшалось из-за быстрого распространения инфекции. У мужчины началось заражение крови. Медики предприняли эффективные меры, которые позволили результативно оказать помощь.

«Врачи применили методику «очистки» крови от токсинов и назначили курс антибиотикотерапии», — сообщил столичный департамент здравоохранения.

В ведомстве отметили, что во время всех процедур мужчина был подключен к ИВЛ. В настоящее время пациента перевели в хирургическое отделение, где специалисты убирают некротические ткани. Параллельно назначен курс антибиотиков. Следующий этап лечения — операция по пересадке кожи. Прогнозы медиков положительные.

Ранее врач Дельманова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему важно не игнорировать сильные головные боли.